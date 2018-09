Moda Crepúsculo

O vestido usado por BellaSwan em seu aniversário de 18 anos, a roupa de Edward no pôster de ‘Lua Nova’, os acessórios da estilosa vampira Alice Cullen e os trajes de mecânico do lobisomem Jacob Black são alguns dos figurinos originais dos ídolos da Saga Crepúsculo que estão em exposição no Shopping Pátio Paulista, até o dia 15 de julho. A entrada é gratuita.

Localizada no hall da Cinemark, a mostra reúne os figurinos dos personagens mais famosos da série interpretados por RobertPattinson, Kristen Stewart, Ashley Greene eTaylor Lautner.

No dia 16 de julho, o Shopping vai sortear um Volvo C30, o modelo do carro dopersonagem Edward Cullen. Para participar o cliente deve trocar R$ 500 emcompras no mall por um cupom (quem comprar com cartões Visa ganha cupomem dobro) e responder corretamente: “Quais são as empresas que promovem aPromoção ‘A Saga Crepúsculo – Eclipse?”.

O carro está em exposição naentrada principal do Shopping. A ação é uma parceria entre o Shopping PátioPaulista, a Visa e a Paris Filmes.

Serviço:

Data: de 15 de junho a 15 de julho de 2010

Horário: todos os dias de 10h às 22h

Endereço: Piso Jardins, Shopping Pátio Paulista– Avenida Treze de Maio, 1947

Preço: entrada gratuita

Informações: www.shoppingpaulista.com.br