Moda de gente grande

As meninas do Brechó Pop Camelô invadem pela primeira vez a Vila Madalena. O bazar, com roupas e objetos que não servem, ou não se encaixam mais, são garimpados na casa de amigos, pais, avós, tios e primos.

As roupas infantis são destaque nesta edição. Camisetas, short, saias, vestidos, malhas e casacos de lã tudo em ótimo estado, poderão ser encontrados a partir de R$ 10. Bijuterias, bolsas, acessórios para o cabelo, livros, sapatos, jogos, peças de decoração e cozinha também estarão à venda, por preços que variam entre R$ 1 e R$ 50.

A 4ª edição do Pop Camelô irá acontecer no ateliê de Juliana Ariza, especialista em moda contemporânea para festas. Para entrar no clima ela arma também uma venda especial de suas criações com descontos de até 70%.

História

Giovanna, Joana, Estela e Marcela, hoje com 10 anos, se inspiraram nas vendas de garagem e resolveram criar o POP CAMELÔ.

A ideia era juntar tudo que as mães, avós, tias e elas próprias não usavam mais, mas que estivesse em bom estado, revendê-las e assim juntar dinheiro para uma viagem para a Disney.

Apesar de adorarem a iniciativa, as mães, mesmo corujas, não botaram muita fé no negócio.

Mas as meninas, então com 6 anos, sim, e as casas foram ficando cada vez mais cheias de enfeites, bijouterias, roupas, malas, caixinhas e tudo mais que pudesse ser comercializado pelo POP CAMELÔ.

Já sem espaço para mais nada, e agora tendo certeza que as meninas iriam até o fim com o negócio, uma das mães fez a única coisa que até agora não foi realizada pelas meninas: reservou um espaço no Bazar do Clube Paineiras, onde é sócia.

A iniciativa foi um sucesso. Elas criaram o uniforme, fizeram um plano de marketing, realizaram as vendas e ainda trouxeram para o Pop Camelô peças feitas por duas Associações que promovem a educação e abrigam crianças carentes: Espaço Nossa Casa – Pró Saber (prosabersp.org.br) e Associação Maria Helen Drexel (www.helendrexel.org.br)

Toda a renda arrecadada com a venda destas peças foi revertida para as próprias Associações, que estarão presentes nesta nova edição. As 3 edições anteriores aconteceram no Clube Paineiras, no Morumbi. Esta será a primeira vez que o Pop Camelô será montado na Vila Madalena.

Pop Camelô de Dia das Mães no ateliê Juliana Ariza

Data: dia 30 de abril – sábado

Horário: das 10h às 19h

Local: Rua Harmonia, 293/ casa 2, Vila Madalena.

Tel: 3812.6862

Entrada Franca