Moda em quatro rodas!

Os fãs de automóveis estão vivendo seu grande momento com o início do Salão do Automóvel 2010 na próxima quarta-feira, dia 27 e logo mais, dia 7, o Grande Prêmio de F1 no Brasil.

Para aproveitar o embalo, a loja U Racer, inaugurada há 7 meses, oferece mais de dois mil produtos das escuderias Ferrari, McLaren e Willians.

A loja fica em Interlagos, mas eles vendem para todo o Brasil pelo site: www.uracer.com.br e estão planejando abrir mais 50 lojas/quiosques até 2013 em todo o País.

Entre os produtos exclusivos, está toda a linha motorsport da Puma, que veste a equipe Ferrari do brasileiro Felipe Massa. São camisas, polos e bonés iguais aos usados pelos pilotos, além de outros itens com a marca da escuderia italiana: carteiras, malas, moletons, jaquetas, peças femininas, macacões infantis, entre outros.

Se você também é fã da Williams de Rubens Barrichello, a linha de produtos também traz a camisa oficial da equipe, boné, jaqueta (masculina e feminina), bolsa, sacola e até chaveiro.

A linha da escuderia inglesa McLaren também está completa, com camisas, mochila para laptop, boné, jaquetas, tudo para torcer em grande estilo.

Para os fãs do inesquecível Ayrton Senna, a loja também passa a vender os produtos da marca do tricampeão de F-1. São vários modelos de camisetas e bonés. Destaques para as réplicas de seu capacete, o boné Nacional, e o livro Ayrton Senna – Uma lenda a toda velocidade, no qual a família Senna abre seus arquivos, comportilhando fotografias nunca antes vistas de momentos particulares em casa e nas pistas, além de valiosos documentos da vida do piloto.