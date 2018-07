Moda na Belas Artes

O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo abriu três cursos na área de moda que já estão com inscrições abertas. Com duração entre 8 e 40 horas, os cursos abordarão alguns segmentos da indústria e do mercado da moda, entre eles “Desenho de Estamparia Têxtil – Processos à Mão e Digital”, “Planejamento de Coleção de Moda” e “Customização Têxtil: Tinturaria à Estamparia”.

Mais informações: www.belasartes.br/cursoslivres ou 5576 7170.

Customamização Têxtil: Tinturaria à Estamparia

Data: 21/05

Carga horária: 08 horas

Investimento: R$ 202,00

O Desenho de Estamparia Têxtil – Processos à Mão e Digital

Data: 28/05 a 20/08

Carga horária: 40 horas

Investimento: R$ 448,00

Planejamento de Coleção de Moda

Data: 17/05 a 26/05

Carga horária: 16 horas

Investimento: R$ 269,00

www.belasartes.br