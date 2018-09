Moda plus size

Foi-se a época em que desfilar nas passarelas era privilégio de moças magrinhas e esguias. Agora, o calendário da moda brasileiro conta com um evento especializado em moda GG: o “Fashion Weekend Plus Size – FWPS”. Dirigido pela jornalista Renata Vaz – uma das pioneiras do movimento plus size brasileiro -, o evento apresentará em sua terceira edição coleções outono-inverno 2011 de grifes que contemplam as mais gordinhas com roupas que seguem as tendências da moda . O desfile acontece no dia 12 de fevereiro (sábado), a partir das 17h, no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo (SP).

Serviço:

Fashion Weekend Plus Size inverno 2011

Data: 12.02.2011 (sábado)

Local: Centro de Convenções Frei Caneca

Endereço: Rua Frei Caneca, 569, 4º andar – Consolação

Ingressos: R$ 50 www.ingressorapido.com.br – categoria “Especiais”