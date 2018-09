Moda praia no friozinho!

Pode parecer improvável pensar em moda praia enquanto o friozinho já começa a dar as caras, mas não é. Por isso, as grifes de beachwear têm investido cada vez mais em coleções de inverno, afinal, um sábado no clube ou uma viagem para o litoral sempre vale um biquíni novo.

Pensando nisso as empresárias Karla Sarquis e Sharon Beting da multimarcas de moda praia Sub já rechearam suas araras com uma coleção completa e cheia de tendências, como as famosas animal prints. Nos dias de meia-estação aposte em cardigãs, kaftãs e jaquetas ou transforme maiôs em bodys e combine-os com pantalonas de cintura alta para fazer um estilo seventies-chic. Adriana Degreas, Chose de Femme, Triya, Jo de Mer, Cyann, Clube Bossa e Vix são algumas das marcas que acabam de chegar à loja do Shopping Cidade Jardim, na capital paulista. Confira!

Sub, Shopping Cidade Jardim – Av. Magalhães de Castro, 12000, loja 43 Piso 1 tel.: (11) 3552-6555 10h/22h (seg. a sáb.) e 14h/20h (dom.). Cc: todos. Cd: todos.