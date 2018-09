Xuxa troca de roupa no Monange

Caline Migliato

Izabel Goulart, Carol Trentini, Renata Kuerten, Fernanda Tavares e Daniela Sarahyba são algumas das 20 tops que desfilaram no Monange Dream Fashion Tour na Red Eventos, no dia 29 de maio, em Jaguariúna, interior de SP.

O evento que começou no dia 6 de março em Curitiba e já passou por 6 cidades – no total serão 11 – , contou com a apresentação de Xuxa, que apareceu vestindo apenas um corselete e desfilou quatro modelitos trocados ali mesmo na passarela, diante de um público atônito pela versatilidade das peças.

O espetáculo foi inspirado nos shows da marca de lingerie Victoria´s Secret, no qual as meninas desfilam ao som de uma banda. Para o Monange Dream Fashion Tour o grupo escolhido foi o Jota Quest. “Como somos uma banda pop e populares, acredito que escolheram a gente por essa proximidade com o público”, conta Rogério Flausino, vocalista da banda.

Na passarela, as tops desfilaram modelitos assinados pelo stylist Daniel Ueda. Biquínis, maiôs, corseletes, minissaias com muito brilho, babados, laços, franjas, recortes e transparências. A cartela de cores foi bem variada, desde o branco e preto até pinks, amarelos, laranjas, nude, vermelhos, azuis e verdes. Para completar, máxi botas, ankle boots, sandálias metalizadas e muitas plumas adornaram ombros e cinturas.

Matheus Mazzafera, organizador do evento, explica que a ideia foi selecionar somente as tops para celebrar a beleza natural de cada mulher. “O destaque são elas, não as roupas. Nossa ideia foi realmente realizar um culto à beleza”, conta Mazzafera. Os próximos desfiles: 5 de junho em Vitória, 7 de agosto de São Paulo e 14 de agosto em Recife.