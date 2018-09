Movimento: mix entre tecidos tecnológicos e artesanais

Marcela Rodrigues Silva

A coleção verão 2011 da Movimento se inspira nos diários de Peter Beard – artista visionário apaixonado por locais exóticos. É por isso que os looks surgem coloridos, como todos esperam de um verão praiano. A estilista Tininha da Fonte abusou do couro de peixe curtido, unindo tecnologia ao conceito artesanal. O resultado: biquínis feitos com delicadas flores de escama de peixe e sutiãs versáteis, com possibilidades diversas de amarrações.

Calcinhas apareceram com detalhes como nós, botões e faixas. Nas estampas, grafismos tribais, palmeiras, texturas. As cores mais presentes foram verde, azul, roxo açaí e bege. Entre os tecidos, os tecnológicos, sobretudo os com mais elastano, ganharam destaque. Tecidos naturais, como o linho, também tiveram espaço na passarela da Movimento.