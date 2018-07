Natura Aquarela lança coleção para o Outono/Inverno 2011

A Natura Aquarela apresenta a Coleção Fuxico Aveludado, com produtos feitos para o Outono/Inverno 2011 e com uma cartela que combina com todos os tons de pele da mulher brasileira.

Em edição limitada, a coleção traz novos produtos para os lábios, olhos e rosto. Entre as principais novidades estão o sexteto de sombras, o blush duo e as sombras alta cintilância, batons alta cintilância e matte e ainda os lápis kajal complementam a linha.

Prático, o novo sexteto de sombras vem com seis tons de rosa e marrom que possibilitam diversas combinações. Com acabamentos cintilantes e opacos, oferece ótima cobertura e espalhabilidade.

Outra novidade da coleção, o blush duo vem com duas cores em um só estojo – rosa e laranja – ideais para conseguir um look saudável. Proporciona boa cobertura e é fácil de espalhar.

Para os lábios, a coleção traz batons com alta cintilância e boa cobertura em três novas cores: vermelho, coral, rose e marrom. Os de efeito mate são o nude, rosa e vermelho.

O lápis kajal para olhos tem cor intensa, aplicação cremosa, aveludada e macia que desliza sobre as pálpebras. Nas cores azul marinho e marrom, o produto desenha com precisão o contorno dos olhos.

Por fim, as novas sombras nas cores azul, preta e rosa, trazem nova fórmula micronizada, deixando-a de fácil aplicação e conferindo cor na primeira aplicação. Com alta cintilância por meio das pérolas, tem boa cobertura e textura aveludada.

A Coleção Fuxico Aveludado entra para o portfólio da Natura nos meses de abril e maio e permanecem até o fim de 2011.

Informações sobre estes e outros produtos Natura, além de contato com as Consultoras, podem ser obtidas com o SNAC – Serviço Natura de Atendimento ao Consumidor, telefone 0800-115566, pelo e-mail snac@natura.net ou visitando o site: www.natura.net.