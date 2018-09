Neon: biquíni asa-delta e moda de balneário com pegada surfista

Marcela Rodrigues Silva

Flertanto com o surf e esportes náuticos, a Neon convidou o público para um mergulho, com a piscina do Conjunto Desportivo Baby Barioni como cenário. No lugar das formas amplas e largas que caracaterizavam a marca, looks de modelagem mais ajustada, para uma mulher poderosa, mas que tem um pezinho na areia. O lado surfista vem com neoprene, recortes, zíperes e saias de plástico; a parte madame de balneário ficou por conta das camisas brancas, com golas e mangas volumosas, e dos acessórios dourados.

As peças vieram marcadas por estampas de motivos náuticos, como cordas, e os biquínis receberam um toque retrô, que passeia entre os anos 1970 e 1980, principalmente no modelo asa-delta. De moderninho, o shape de uma das modelos: coberta por plástico transparente, apenas. Ou seja: praticamente nua. Para os pés, modelos Mr. Cat inspirados no lifestyle carioca: sandálias de dedo em salto médio e um oxford repaginado. No final, um mergulho de verdade das oito nadadoras que traziam as letras na marca N-E-O-N nos maiôs.