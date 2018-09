Nova coleção Grazi Azaleia

Inspirada na força dos metais, a coleção de calçados de inverno da Azaleia tem como conceito “Princesa Guerreira”, que une a beleza e a força da mulher brasileira.

São traz sandálias com tachas e sapatilhas, o modelo preferido de Grazi Massafera, com textura flocada, laço e aplicação de metais. As cores escolhidas foram o azul-marinho, vermelho, preto, prata-velha e prata.

Grazi é garota-propaganda da marca desde 2005 e em 2009 a Azaleia lançou a primeira coleção junto com a atriz. Parte das vendas da linha Grazi Azaleia é revertida para o projeto Nós no Morro, sediado no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. O projeto atua na formação de crianças e jovens nas áreas da arte, música e cinema.

