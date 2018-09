Nova multimarcas em Moema

Famosa por suas butiques e lojas sofisticadas, Moema recebe mais uma opção de compras, a IT Store. A multimarcas oferece peças para mulheres de todas as idades e estilos.

A IT Store traz uma seleção de marcas como Bahal, Prefácio, W, Morena Rosa, Absinto, Elements, J.Cherman, Nutrisport, Blue Banana, Studio 21, acessórios Maria Madu, Pitanga, Lislu, e os sofisticados biquínis da Copa Club, entre outras.

O estilo passeia por todas as tendências da moda atual, como as rendas do romântico, os “corselets” do “boudoir chic”, as caveiras e tachas do rock´n roll, os jeans detonados, as regatas e t-shirts em malhas diferenciadas, belos vestidos, estampas alegres para o verão, além do brilho de cetins.

Da moda casual à festa, o bom gosto é sempre o ponto de partida de Cláudia Daoud, idealizadora e proprietária da loja de 190m² em Moema, cujo projeto arquitetônico ficou a cargo de Sergio Travaglia da XT Arquitetos .

A IT Store conta com um “lounge” cheio de charme no centro da loja, com café e chocolates, além de um espaço especial para os homens, o chamado “descansa-marido”, estrategicamente localizado perto dos provadores .

A IT Store fica na Alameda dos Nhambiquaras, 1355, Moema, São Paulo. O horário de funcionamento é das 10h às 19h, de seg. a sexta e das 10h às 18h aos sábados. Para mais informações: 2309-8338 / 2729-1009.