Novas Havaianas

A partir do fim do mês de março, a linha Soul Collection das Havaianas conta com mais opções de modelos e cores e passa a ser vendida nas lojas exclusivas da marca.

Os estampados são a novidade para 2011, que chegam super coloridos e tem como fonte de inspiração as sandálias da coleção. A marca reúne em uma só peça toda a alegria, autenticidade e conforto das sandálias para novos modelos de calçados. Além das cores, um novo modelo será lançado – Origine Ballerina – mais feminino é uma opção delicada e com cores vibrantes para o dia a dia.

A linha Soul Collection de lona, couro, juta natural e os novos lançamentos de estampas e modelos levarão a alma das sandálias e o solado de borracha no seu interior.

www.havaianas.com.br