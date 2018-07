Novas sandálias da Ivete Sangalo

A nova coleção Grendha Ivete Sangalo traz a combinação de materiais diferenciados e exclusivos, como o efeito rendado e a estampa floral na palmilha.

As sandálias também brincam com a pele de arraia, ressaltando a textura e o efeito renda. A flor foi fonte de inspiração para estampar as palmilhas. Em tons que combinam, as flores criam unidade com a cor de cada uma das sandálias. A feminilidade é explorada também em detalhes, como o baixo relevo da borda da palmilha, os recortes e o strass da flor.