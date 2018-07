O "chico" por Ronaldo Fraga

O estilista Ronaldo Fraga montou uma exposição imperdível sobre o Rio São Francisco no Pavilhão das Culturas Brasileiras, no Parque do Ibirapuera.

A mostra é composta por instalações plásticas de arte contemporânea, divididas em 13 ambientes interligados por um percurso que remete ao interior do vapor Benjamin Guimarães, construído em 1913, tombado como patrimônio histórico, e único modelo em funcionamento no mundo. Ao navegar pelas águas da exposição, o visitante irá se deparar com elementos que remetem ao rio, desde a foz até a nascente, passando pelas lendas, religiosidade, cheiros e sabores, música e pelos costumes das cidades ribeirinhas, entre outros símbolos e características que são únicas ao São Francisco.

“A diversidade de costumes e crenças , a multiplicidade de raças, que vão dos índios, aos negros e brancos, o encanto das lendas, que são mágicas e ao mesmo tempo assustadoras; a poesia musical das cores, tudo no Rio São Francisco encanta e impressiona”, afirma Ronaldo Fraga.

Rio São Francisco navegado por Ronaldo Fraga

Pavilhão das Culturas Brasileiras – Parque do Ibirapuera

Até 26 de junho de 2011

Terça a domingo, das 9 às 18h, com entrada até às 17h

Entrada gratuita

Crédito das fotos: Werner Pöckel