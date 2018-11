O que sua mesa de trabalho revela sobre você? Para quem passa muito tempo no trabalho, a mesa pode se tornar uma segunda sala de estar: fotos, objetos decorativos, plantas, livros e até bonbonnières com guloseimas. Com uma rápida olhada ao canto do colega ao lado, fica fácil saber mais sobre ele. Cuidado: A mesa de trabalho pode revelar muito do dono – inclusive o que ele não deseja