O retorno de Gisele Bündchen, pela Colcci: barriguinha transparente

Giuliana Reginatto

Gisele Bündchen modifica a São Paulo Fashion Week. A entrada da sala de desfile ganha placas de identificação e até os chiques da primeira fila perdem a linha por causa do melhor lugar para ver a modelo. Os fotógrafos gritam, miam e uivam quando o atraso passa de uma hora. E todo mundo senta rapidinho ao entrar na sala da Colcci, sem vontade de fotografar os famosos que circulam pelo evento. A grande estrela da noite está no backstage, preparando sua volta triunfal à São Paulo Fashion Week seis meses após o nascimento do filho, Benjamin. Vale de tudo para tentar ver a top mais famosa do País: até tentar agradar os seguranças da sala levando brindes oferecidos pelos lounges, como faziam algumas garotas horas antes do desfile. Ou seria show?

Gisele entra poderosa, com um sorriso contido, mas indisfarçável, no rosto. Vem com um conjunto de calça e blusa estampados com motivos de selva, que em qualquer outra figura não mereceriam muitos olhos. Logo depois entra o ator Reynaldo Gianecchini, da novela Passione, sob gritinhos. Traz uma blusa de manga comprida, de telinha, como aquelas de roupa de ginástica. Esta mesma pegada acompanhou o restante da coleção da marca, que apostou tudo na transparência. A própria Gisele vem com um segundo look preto-e-branco listrado que insinuava a barriguinha. Sim, ela está plenamente em forma, como todo mundo queria ver. Por cima da blusa, um casaqueto leve. A noite da Colcci teria ainda o poá, aplicado sobre calças e vestidos. E novamente surge Gisele, com seu modelo branco de bolinhas em tom verde-água, com volume e babados nos quadris. Para finalizar, uma quarta aparição de mãos dadas com a estilista Jéssica Lengyel e o tradicional sinal de paz e amor, feito para a plateia. Ou seria um V, de vitoriosa?