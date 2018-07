Obesidade Infanto-Juvenil em foco

O Instituto Movere realiza I Jornada de Atualização em Obesidade Infanto-Juvenil, que reunirá palestras sobre a importância da prevenção e tratamento da obesidade infanto-juvenil para os profissionais de saúde e RH e educadores. O encontro acontecerá nos dias 11 e 12 de setembro de 2010, na sede da Instituição.

A ideia é atualizar profissionais de saúde como, nutricionistas, professores de educação física, psicólogos, médicos, biomédicos, fisioterapeutas, fisiologistas, farmacêuticos, enfermeiros, além de educadores e também colaboradores em RH de empresas sobre o conhecimento que há de mais recente e significativo nas áreas de nutrição, psicologia e atividade física. O encontro reunirá palestrantes e pesquisadores com vasta experiência teórica e prática destas diferentes áreas.

O investimento é de R$100,00 e toda a verba será destinada ao projeto das crianças que hoje frequentam o Instituto para o tratamento da obesidade. Ao final da jornada serão enviados os certificados por email.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo telefone 11 2741-2374 a partir das 14h ou pela internet no portal: www.institutomovere.org.br. Mais informações podem ser acessadas no mesmo site.

Agenda:

Dia: 11 e 12 de setembro de 2010

Hora: Dia 11, Sábado: 9 às 17h e Dia 12, Domingo: 8h30 às 14h

Instituto Movere

Endereço: Av Desembargador Rocha Portela, 974 – Arthur Alvim-São Paulo – SP

Investimento: R$100,00