Oficinas e espetáculos de dança a R$ 10

A escola de dança Pulsarte comemora seu terceiro aniversário com 35 horas de oficinas e mais de 20 apresentações de dança. O evento é aberto ao público e custará R$ 10, sendo 10% da arrecadação total revertida para a Creche Fraternidade Maria de Nazaré.

O valor dá direito a frequentar todas as aulas e atrações da programação. Estão previstas oficinas de balé clássico, sapateado, flamenco, dança afro, street, dança contemporânea, jazz, dança de salão e biodança; além de circo e capoeira.

Crianças e adolescentes também entram no tablado com o balé criativo, que busca introduzir os pequenos aos primeiros passos do balé de maneira lúdica, e o jazz musical teen, o qual anima a todos com as coreografias dos artistas e bandas do momento, como Jonas Brothers, Miley Cyrus e Beyoncé. O público também assistirá trechos de espetáculos e composições coreográficas dos alunos e grupos profissionais.

Para participar é necessário realizar a inscrição pessoalmente ou no site (www.pulsarte.com.br) e efetuar o pagamento. No caso das oficinas, no ato do cadastro a pessoa deve escolher as modalidades que gostaria de praticar. A programação completa, bem como os horários, estão à disposição no site.

Serviço:

Dia Pulsarte

Data: 28/08 (sábado)

Horário: das 9 às 22h

Local: Rua Pereira Leite, 55, Alto de Pinheiros

Inscrição: R$ 10