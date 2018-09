Os encontros de Iñárritu

Na segunda, o Liv transmite, às 22h50, o filme 21 Gramas (2003). O cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu costuma promover um cruzamento entre personagens de diferentes núcleos e, assim, emaranha a trama de seus dramas. Neste longa cheio de digressões com Naomi Watts, Sean Penn e Benicio Del Toro, uma morte trágica une as vidas dos personagens, que terão de lidar com culpa e redenção. O título se refere ao peso corporal que uma pessoa perde no instante da morte.

O nome difícil de pronunciar apresenta uma carreira de filmes complexos e cheios de nuances. E Inárritu já foi indicado três vezes ao Oscar, mas nunca levou a estatueta. A menção mais recente é deste ano. Você se lembra?

Em Amores Brutos (2000), Gael García Bernal estrela drama sobre três pessoas que se unem após acidente:

Brad Pitt e Cate Blanchett vivem casal que sofre acidente durante uma viagem, em Babel (2006):

Em Biutiful (2010) Javier Bardem sofre de doença terminal e precisa pensar no sustento dos filhos: