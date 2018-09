Os feitiços de Harry Potter

Com a sexta parte da série, Harry Potter e o Enigma do Príncipe, em cartaz no HBO2, na sexta, 15, às 17H12, é hora de relembrar alguns dos principais feitiços usados pelos bruxos ao longo dos filmes.

Todos aguardam ansiosamente a estreia do sétimo longa, adaptação da primeira parte do sétimo livro, Harry Potter e as Relíquias da Morte, então aqui vai o trailer.

Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, Hermione Granger mostra que está a frente dos alunos usando o Alohomora e o Wingardium Leviosa. Para salvar a própria vida e a do padrinho, Harry utiliza o Expecto Patronum contra os dementadores em Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. No quinto longa, Harry Potter e a Ordem de Fênix, Bellatrix Lestrange usa o Avada Kedavra, poder utilizado pelos Comensais da Morte, grupo de Voldemort. Harry, desesperado em Harry Potter e o Enigma do Príncipe, usa diversos feitiços como o Lumos Maxima, o Sectumsempra e o Estupefato logo antes de Dumbledore usar o Fogomalditus.