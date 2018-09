Os heróis de Russell Crowe

O remake do épico por Ridley Scott traz nova parceria do diretor com o ator Russell Crowe, como aconteceu em Gladiador. O longa acompanha o início da história do exímio arqueiro que viraria lenda anos mais tarde. Na Inglaterra do século 13, Robin chega a Nothingham. Lá, ele conhece Marion (Cate Blanchett) e lidera uma revolta do povoado contra o rei corrupto.

Russell Crowe ganhou o Oscar por Gladiador. Desde então, acumulou mais heróis. Relembre:

Em Gladiador (2000), é Maximus, general romano que é traído e tem a família dizimada. Ele decide lutar para se vingar:

Em Mestre Dos Mares – O Lado Mais Distante Do Mundo (2003), capitão Jack comanda navio bélico na Era Napoleônica:

http://www.youtube.com/watch?v=5ZlmxzsxuxI

Policial mira temido traficante em O Gângster (2007):