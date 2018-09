Osklen mostra seu verão 'Avatar', com tingimento artesanal

Maiara Camargo

O verão 2011 de Oskar Metsavaht, da Osklen propõe um mergulho no azul, única cor dos modelitos da estação. A coleção foi toda inspirada na experiência de mergulhar. “Comecei a mergulhar faz um ano. Sempre quis fazer uma coleção monocromática, mas que fosse colorida. É um desafio para a criatividade”, explica ele. As roupas masculinas ganharam uma silhueta mais alongada e as femininas seguiram um formato ajustado na cintura, com ombros mais largos.

O momento Avatar de Osklen trouxe quase 40 looks. O tecido base foi o algodão, que apareceu em versões de malha e tricôs. Nos acabamentos, resinados e sobretingimentos. Destaque para as técnicas de tingimento, feito com pigmentos naturais em um processo artesanal. “Trabalhei com biólogo que estuda corantes naturais. É um processo que não deixa resíduos, mas que não é possível controlar. Foram surgindo diferentes tons de azul”, contou Metsavaht