Owen Wilson é de chorar

Viagem a Darjeeling, FX, quinta, 20h. Owen Wilson, Adrien Brody e Jason Schwartzman estrelam essa comédia exótica de Wes Anderson, de Três É Demais (1998). Após a morte do pai, três irmãos que estão há tempos sem se falar embarcam numa longa e atrapalhada viagem à Índia. O contraste entre as culturas americana e indiana e o ambiente do país, de riqueza espiritual e pobreza material, temperam a trama e cativam o expectador a esperar o destino final da viagem.

A carreira de Owen Wilson é marcada por comédias escrachadas. Mas o ator, acredite, também já fez você se emocionar em alguns títulos. Confira:

Wilson protagoniza Meia Noite em Paris, novo filme de Woody Allen, e se esforça para imitar neuroses do autor:

Em Marley & Eu (2008) Wilson é o dono de um terrível, mas adorável cão. O filme acompanha a relação dos dois:

Comédia dramática Os Excêntricos Tenembaums (2001) valeu a Wilson e a Anderson indicação ao Oscar de roteiro: