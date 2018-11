Palestra gratuita sobre hipertensão amanhã

Amanhã, às 19 horas, o cardiologista Miguel Antonio Moretti, estará na unidade Anália Franco do Hospital e Maternidade São Luiz, para discutir com os moradores da região o tema hipertensão. A palestra é gratuita e acontecerá no auditório do Centro de Estudos.

Esclarecendo alguns mitos e verdades a respeito do tema, o especialista abordará a relação entre a hipertensão e a cefaleia, a ação de alguns remédios e a influência da ingestão de sal quando se é hipertenso.

As palestras são oferecidas na unidade Anália Franco, e tratam dos assuntos mais presentes no dia-a-dia, como: cuidados com a pele, nutrição, obesidade, diabetes, cirurgia plástica, câncer de próstata, entre outros. A finalidade é discutir os temas atuais e informar sobre prevenção, detecção e tratamento de doenças.

Para participar os interessados podem se inscrever pelo telefone (11) 3386-1584 ou pelo site www.saoluiz.com.br .



Serviço:

Local: Auditório do Centro de Estudos Hospital São Luiz – unidade Anália Franco

Endereço: Rua Francisco Marengo, 1312 – Tatuapé

Quando: 16 de dezembro – a partir das 19 horas

Palestrante: dr. Miguel Antonio Moretti

Inscrições: (11) 3386-1584 ou pelo site www.saoluiz.com.br