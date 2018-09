Palestras gratuitas sobre moda

Caline Migliato

Os antenados com o mundo fashion poderão conferir quais serão as principais tendências para o Verão 2011 no 39° Encontro da Moda. O evento acontece entre os dias 21 e 23 de junho no Pavilhão Verde do Expo Center Norte e trará cinco palestras gratuitas para expositores, lojistas e profissionais da moda. As inscrições vão até sexta-feira, dia 18. Mais informações no site: www.encontrodamoda.com.br.

Confira a programação:

21/06

15h – Confirmações e Tendências Verão 2011, com Marcelo Pedrozo, Senac São Paulo – A palestra irá abordar os principais temas da estação e suas confirmações em tecidos, formas, cores e padronagens.

22/06

15h – Tendência Global da Moda Primavera Verão 2010 / 2011, com Aissa Basile, consultora de moda do Senac e consultora de empresas têxteis nacionais e importadoras – Graças à facilidade e agilidade de comunicação, a moda apresenta suas tendências de forma global. No entanto, no Brasil, ela incorpora certas particularidades. Isso se deve a características como os 8 mil quilômetros de praias e oclima tropical do país.

16h30 – The Power of Change – Macro tendências da moda para 2011 e 2012, com Débora Pierro, gerente de serviços da WGSN Brasil – A apresentação abordará as três macro-tendências para a temporada de Primavera/Verão 2011/12: Timeless, Sensory e Fair & Square. O Poder da Mudança 2011 é um período pós-traumático com esperança e novos valores. Por este motivo, uma mudança de pensamento é o ponto de partida para as tendências sazonais.

23/06

15h – Visual Merchandising” com Otávio Lima, consultor do Senac São Paulo na área de varejo e professor do curso de visual merchandising – A palestra trará a apresentação de estratégias de exposição de produtos para aumento do giro no ponto de venda.

16h30 – Eco Fibras, a moda do futuro, com Gilberto Campanatti, gerente técnico da Lenzing – As empresas e o consumidor estão cada vez mais em busca de produtos que carreguem o conceito de sustentabilidade. Nesse contexto, serão apresentadas as fibras celulósicas produzidas pela Lenzing (tencel, modal e pró-modal), consideradas ecológicas.