Paola Robba: praia chique, mas sem afetação

Giuliana Reginatto

É muito difícil errar quando se aposta na mistura casadinha entre o preto e o branco. Foi o que fez Paola Robba em parte de sua coleção, repetindo apostas do verão passado. O resultado, mais uma vez, foi uma mulher sofisticada mas sem afetação, que veste saias longas e fluidas para deixar a praia, como o modelo desfilado pela top Fernanda Tavares, de volta às passarelas da SPFW após cinco anos de ausência.

Disposta a falar da diversidade cultural brasileira, a estilista investiu em recortes arquitetônicos, inspirados no paisagismo de Burle Marx, além de maiôs feitos com retalhos trançados. De assimetria acentuada, ganha espaço o maiô banho de lua: você jamais vai tomar sol com um deles. A estamparia vem com impressões de motivos florais aquarelados e muito aninal print, figuras que ganham sungas, biquínis e saídas de praia.

Outra aposta de Paola é o maiô engana-mamãe, com efeito plastificado, ganhando contornos irretocáveis no corpo de Raica Oliveira. Vermelhos e azulados, tons em alta nas vitrines europeias, reinam absolutos pelas criações da estilista, que também investe em terrosos e cinzas. Para os pés, sandálias inspiradas em cadeiras de palha, com salto de madeira.