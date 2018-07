Para colher e comprar!

As sócias Marina Sanvicente e Renata Castro promovem a 6º edição do Colheita Especial entre os dias 13 e 16 de abril, em São Paulo. O evento abre seu segundo ano com novas apostas certeiras da dupla, conhecida por transformar achados em peças de desejo colhidas entre as melhores marcas do mercado e descobrindo jovens talentos da moda.

Em sua 6a edição, o Colheita Especial comprova a evolução do seu formato com o lançamento oficial do seu blog (www.colheitaespecial.com.br) e a implantação da Consultoria de Imagem personalizada. Para isso, as sócias investiram em uma especialização e desenvolveram um método para ajudar as clientes a construir uma identidade visual amparada em escolhas próprias.

A página reúne informações sobre desfiles, lançamentos, eventos de moda, exposições, além de dicas de hot spots, beleza e sustentabilidade. Com atualizações diárias, o blog mostra as descobertas e as apostas da temporada pelo olhar das sócias.

Nesta edição será lançada a segunda coleção da marca própria, feita com tecidos garimpados pela dupla em Nova Iorque. O resultado são peças com clima retrô, com referências aos anos 70 presentes em pantalonas, bata de mangas longas, comprimentos abaixo do joelho e saias fluidas com muitos grafismos e tons terrosos, invernais.

Além dos itens de coleções antigas, o evento conta ainda com um brechó com peças de it girls convidadas pela organização, como Sabrina Gasperin, Fernanda Brianti, Didi Wagner, entre outras. Do total de vendas, 25% destes itens será doado para a Associação Obra do Berço.

Marcas integrantes da 6a edição:

Amapô – www.amapo.com.br – Moda feminina

Antônia Bernardes – www.antoniabernardes.com.br – Moda feminina

Daniela Cutait – www.danielacutait.com.br – Acessórios

Giuliana Romano – www.giulianaromano.com.br – Moda feminina

Missinclof – www.missinclof.com.br – Moda feminina

Greice Antes – www.greiceantes.com.br – Moda feminina

Staciarini – www.staciarini.com.br – Moda feminina

Xaa – www.xaa.com.br – Acessórios

P Ateliê – www.patelie.com.br – Moda feminina

Left – www.leftsaopaulo.com.br – Moda feminina

Ces’t La Vie – www.cestlaviebrasil.com.br – Moda praia

Tigresse – www.tigresse.com.br – Moda feminina

FK Colection – www.fkcollection.com.br – Moda feminina

Lita Mortari – www.litamortari.com.br – Moda feminina

Pinguino- www.pinguino.com.br – Infantil

Baby Town- www.babytown.com.br – Infantil

Mai & Mai – www.maiemai.com.br

Carta Branca – Acessórios

SERVIÇO:

Colheita Especial

Onde: Rua Coronel Bento Noronha, 235 – Jardim Paulistano

Horário: das 12h às 20h.

Formas de pagamento: cheque ou dinheiro

Manobristas no local