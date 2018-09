Para quem adora maquiagem!

Caline Migliato

A Natura acaba de lançar o portal www.adoromaquiagem.com.br, que traz uma série de dicas de especialistas, entre eles o maquiador Marcos Costa para cuidar da pele, disfarçar imperfeições e ainda preparar a maquiagem certa para cada tipo de rosto e ocasião.

No site, a internauta também conta com um espaço dedicado à maquiagem virtual, no qual ele seleciona fotos de modelos de uma galeria ou faz upload de uma foto sua para testar produtos e combinar cores e looks. Além disso, poderá tirar dúvidas, assistir a vídeos, participar de eventos virtuais, de bate-papos com especialistas e cursos de maquiagem online.