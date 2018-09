Paris Hilton rouba a cena na Triton

Caline Migliato

O trabalho de Karen Fuke por pouco não fica em segundo plano com a presença avassaladora da socialite americana Paris Hilton. Ela abriu o desfile muito à vontade, como se estivesse em uma de suas festas. Caminhando com ginga, quase dançando, ela fez caras e bocas para as câmeras.

A coleção trouxe looks muito femininos e românticos, como vestidinhos curtos, saias muito volumosas e de cintura alta, além de algumas peças com inspiração militar. Looks monocromáticos e estampas oníricas, como figuras de unicórnios, deram graça aos looks. Transparências, imitação de renda, babados e franjas completaram a coleção.

Paris Hilton: caras e bocas para os fotógrafos

Confira abaixo o vídeo do desfile de Paris Hilton