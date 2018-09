Pensando Moda

De 23 a 25 de novembro acontece a quarta edição do Pense Moda, no auditório da Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), em São Paulo. Idealizado pela jornalista Camila Yahn e pelos produtores Barbara Bicudo e Marcelo Jabur, com patrocínio oficial da Renner, o Pense Moda propõe um encontro voltado à discussão e ao debate do pensamento artístico, ligado ao lado criativo da moda, além de ter como objetivo a captação e desenvolvimento do DNA da moda brasileira.

O evento é destinado a um público diverso, composto por pessoas interessadas em moda: profissionais de criação, comunicação e marketing, empresários, bureaux de tendências, jornalistas, consultores de moda e estudantes.

Na edição 2010, o Pense Moda traz nomes consagrados de diversos setores, como o francês Zevs, considerado um dos artistas mais influentes no cenário atual da street art européia.

Serviço:

www.pensemoda.com.br

(as inscrições serão abertas a partir da última semana de outubro. Para garantir a vaga faça uma pré-inscrição por meio do contato@pensemoda.com.br)

Datas: de 23 a 25 de novembro

Horário: das 19h às 22h

Local: Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) – Rua Alagoas, 903 – São Paulo – entrada pela rua Itatiara, 150.

Valores:

Inscrições R$ 150,00 por dia (com direito a uma palestra e sabatina com personalidades da moda)

Pacote para os três dias R$ 300,00 (3 palestras no total e 3 sabatinas)

Estudantes têm 50% de desconto com apresentação da carteirinha e inscrição antecipada