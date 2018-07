Pequenos Poderes

Capitão América chegou sexta-feira aos cinemas do País. Aproveite a onda e entre na moda dos super-heróis! Se o seu filho gostaria de ter super poderes, deixe a imaginação dos pequenos rolar com os produtos abaixo:

Body de bebê da Mulher Maravilha, R$ 30 (Cubo)

Body de bebê da Supergirl, R$ 132 (Nosh)

Camiseta azul com símbolo do Superman, R$ 35 adulto e R$ 30 infantil (Cubo)

Camiseta azul Homem Aranha, R$ 40 (Alakazoo)

Camiseta infantil do Flash, R$ 30 (Cubo)

Camiseta regata verde do Thor R$ 34 (Alakazoo)

Pijama infantil do Ben 10, R$ 49,90 (Renner)

Camiseta tamanho adulto do Batman, R$ 50 (Cubo)

Camiseta infantil com o símbolo do Lanterna Verde, R$ 30 (Cubo)

Camiseta feminina com desenho da Supergirl, R$ 29,90 (C&A)

Caneta com estampa do Lanterna Verde, R$ 4,35 cada (Molin)

Pen drive no formato de Batman e Robin com 4GB, R$ 119,90 cada (Imaginarium)

Livro Quadrinhos no Cinema, R$ 59,90 (Editora Évora)

Chinelo com estampa de quadrinhos e símbolo do Superman, R$ 26,90 (Havaianas)

Linha de maquiagem Mulher Maravilha, batom Lipstick Marquised R$ 75, esmalte nail laquer R$ 52, blush e bronzer mineralize skin finish pink power R$ 157 (MAC)

Edredom que brilha no escuro do Ben 10, R$ 171,90 (Lepper); 17. Almofada Comic com estampa de quadrinhos, R$ 138 (Kare)

Chinelo Capitão América infantil, com três opções de cores, R$ 14,99 (Ipanema)

Chinelo com estampa de quadrinhos da Mulher Maravilha, R$ 26,90 (Havaianas)

Pingente prateado de personagem, com diversas opções de super heróis e bandidos, como a Mulher Gato, R$26,60 (Dani Imagem)