Perca o medo de dirigir em 2011!

A partir do dia 12 de janeiro a Dirigindo Bem – Empresa Especializada no Trânsito, irá ministrar uma série de palestras gratuitas, em datas e horários flexíveis, sobre medo de dirigir em 12 unidades da rede localizadas em São Paulo.

Para quem sempre teve o sonho de dirigir, mas não consegue pegar no volante por medo, trauma ou insegurança, essa será uma boa oportunidade para entender qual a origem desse medo e como fazer para superá-lo.



As palestras serão ministradas por psicólogos que atuam na Dirigindo Bem, contam com grande experiência e são especializados no tratamento de condutores já habilitados. Serão abordados temas como: possíveis traumas que levam ao medo de dirigir; a importância do acompanhamento psicológico; superação do medo e muitos outros assuntos.

As palestras acontecerão entre os dias 12 e 29 de janeiro em 12 unidades localizadas em diferentes regiões da cidade: Butantã, Cidade Ademar, Guarulhos, João Dias, Lapa, Osasco, Santana, Santo Amaro, São Bernardo, Tatuapé, Vila Carrão e Vila Maria. Para agendar o local e o horário de preferência basta ligar para a Central da Dirigindo Bem no telefone (11) 5686-0147. Mais informações através do site: www.dirigindobem.com.br