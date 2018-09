Plus size na Renner

A partir deste mês as araras das 50 lojas da Renner começam a receber um mix de peças plus size. Diversos modelos de calças, vestidos, jeans e blusas das marcas Cortelle e Marfinno, exclusivas Renner, passarão a ser encontrados em numeração que vai do 48 ao 54. Roupas coloridas, estampadas e com modelagens modernas são opções para as mulheres que não querem esconder as curvas vestindo peças largas ou escuras.

Na contramão da ditadura da magreza que dominou o universo da moda durante anos, as curvas estão em alta. Modelos plus size conquistaram as passarelas de importantes grifes internacionais, além de estampar capas e editoriais de revistas tidas como verdadeiras bíblias da moda.

SAC:

www.lojasrenner.com.br

(11) 2165-2800