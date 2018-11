Plus size no Rio-à-Porter

A moda plus size anda fazendo sucesso no Brasil. No Rio-à-Porter, salão de negócios de Moda e Design, que acontece entre os dias 30/05 a 02/06, no Píer Mauá, marcarão presença três expositores deste segmento: as marcas mineiras Belle Carole, Desirèe e Márcia Morais; além da Diles, grife de moda festa, que tem manequins até o número 58.

A Desirèe registrou aumento de 10% nas vendas na última edição do evento. Nessa temporada a marca espera aumentar as vendas em torno de 20% – a mesma expectativa da Diles. As duas grifes querem aproveitar o Rio-à-Porter para expandir seus negócios no Estado do Rio de Janeiro.

Verão 2012

A coleção Verão 2012 da Diles tem como principal inspiração a cantora Elis Regina, sinônimo de sofisticação irreverência e feminilidade. Materiais como sedas, voils, crepes, shantungs, rendas, cetins e bordados estão presentes na coleção.

Um grande diferencial da marca é que as numerações maiores sempre vêm com alças largas para a cliente colocar no vestido, caso queira usar com sutiã.

Já a Desirèe aposta em detalhes artesanais exclusivos, como bordados ou pinturas. A preocupação em atender às necessidades das mulheres que vestem tamanhos maiores é uma constante na marca, que investe em modelagens diferenciadas.

Segundo a grife Márcia Morais, os vestidos são a peça-chave da coleção Verão 2012. “Sejam longos, curtos, com cintos e amarrações, estampados ou lisos, eles representam bem a descontração e a leveza do verão.” Afirma Márcia, estilista da marca que leva seu nome.