Filipe Fasolin

Risqué, Reinaldo Lourenço e Marcos Proença. Quer combinação melhor? Então some os anos 60. O resultado é a nova linha de esmaltes Risqué POP 4 YOU. O lançamento da coleção foi na última quinta-feira, 26, no salão do Proença, no Jardim Paulista, com macarons da Le Vin nas cores dos esmaltes e muito Chandon.

São quatro cores foscas: Tubinho, cinza aberto inspirado no corte de vestido da época; Twiggy, coral baseado na modelo; Pop, em tom de rosa e Cigarrete, azul celestial para o corte de calça famosa nos anos 60. E quatro cores cremosas: Vanguarda, vermelho mandarim; Coque, vermelho fechado para combinar com o penteado; Meia Calça, tom de pele inspirado na peça e Cintura Baixa, releitura do rosa flúor.

Os produtos estarão disponíveis nas lojas a partir de setembro.