Portobello transmite desfile de coleção 2011 pelo twitter

Pela primeira vez, a Portobello, irá transmitir ao vivo pelo Twitter, em imagem e som, o desfile de apresentação de sua Coleção 2011. O desfile faz parte da programação de relacionamento da Portobello para a Expo Revestir, maior feira brasileira do setor de revestimentos, que ocorre de 22 a 25 de março no Transamerica Expo Center. Ao todo, a empresa irá promover quatro edições do desfile, sendo que os de domingo (20/03), às 14h, e segunda (21/03), às 9h, serão transmitidos via Twitcam, do Twitter (www.twitter.com/blogportobello).

Para o evento, a Portobello montou passarela no Hotel Novotel Morumbi, com direito a produção de luz e som. Em cena, serão mais de 20 modelos apresentando novos produtos, pantone de cores e representando cenicamente os conceitos das 22 Linhas que compõem a Coleção 2011. “Além da apresentação dos novos revestimentos em si, utilizaremos recursos multimídia para explicar os conceitos de nossas linhas. Assim, vamos expor de forma mais clara e intuitiva a proposta da Coleção Portobello 2011, que, em linhas gerais, propõe uma maior integração entre o homem e o ambiente natural”, ressalta o gerente de marketing.

Em 2011, a Coleção Portobello tem como inspiração materiais naturais como madeiras, pedras e mármores, e materiais desenvolvidos pelo homem, como o concreto, o cimento e o vidro. Os grandes formatos como o 90×90, 60×120 e 120×120 podem compor soluções com mini formatos como 1×1, 2×2, 5×5, 7,5×7,5, de acordo com a proposta do projeto arquitetônico e de decoração. O objetivo foi desenvolver uma cartela de opções em cores, materiais e superfícies que se compõem em soluções aconchegantes e contemporâneas, visando sempre o bem estar em casa, nosso Habitat Natural.

SERVIÇO

O QUÊ: Desfile de lançamento da Coleção Portobello 2011 de Revestimentos Cerâmicos

QUANDO: Dias 20/03 (domingo), às 14h, e 21/03 (segunda), às 9h

ONDE: Hotel Novotel Morumbi

TRANSMISSÃO: Imagem e som via Twitcam

ENDEREÇO NO TWITTER: www.twitter.com/blogportobello