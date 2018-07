Programas de tratamento à obesidade recebem inscrições até sexta-feira

O prazo de inscrições para os programas de tratamento à obesidade adulto e infantil da Universidade Guarulhos (UnG) encerra-se na próxima sexta-feira, dia 20. De acordo com a Coordenação das iniciativas, ainda há mais de 100 vagas para atendimentos em Guarulhos, Itaquá e Arujá.

Os interessados em se inscrever ou fazer o mesmo pelo filho podem ligar para o telefone (11) 2464-1737, das 8h às 13h; ou enviar e-mail com nome completo, telefone de contato, peso e altura para o endereço paddac@ung.br.

O único pré-requisito é estar acima do peso. O Goami (Grupo Obesidade Atendimento Multidisciplinar Infantil) é voltado a crianças entre 07 e 10 anos de idade. Os encontros acontecem apenas da Unidade Guarulhos-Centro da Universidade. Assim como o Goam (Grupo Obesidade Atendimento Multidisciplinar), o programa utiliza o método “Pense Magro” no tratamento aos pacientes.