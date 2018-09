Projeto moradia por João Armentano

Quais problemas de São Paulo podem ser solucionados pela arquitetura?

Na minha profissão de arquiteto eu não posso ser salvador da pátria, mas eu tenho um sonho de solucionar a condição de moradia das pessoas. A situação é lamentável hoje em dia. E olha que estamos falando de uma cidade que é a mais rica do pais, então imagina sair dos grandes centros e observar os problemas. O sistema de habitação fica mais precário ainda.

Tenho um projeto habitacional inteligente e economicamente viável. Não é sonho de arquiteto maluco. O núcleo seria uma casa nos mínimos padrões de dimensão mas com o máximo de conforto e qualidade de vida. Eu peguei o Rodoanel esse dias e não dá pra acreditar por onde se passa. São barracos de madeiras sobrepostas, pior que favela, nem bicho moraria nessas condições. Não dá pra por a cabeça no travesseiro e pensar “está precisando trocar o semáforo no Jardins”. Na minha posição eu tenho que, pelo menos, tentar a mudar isso. As prioridades são luxos como a elétrica, a hidráulica, coisas que não existem num barraco.

Desenvolvi um módulo central de elétrica e hidráulica, o que economiza no projeto. O resto da casa fica em volta do núcleo, que é a cozinha e a área de serviço. A diferença disso pra uma casa normal é que a parte elétrica e hidráulica, que são as mais caras, ficam espalhadas. É claro que tudo isso tem que estar integrado a um crescimento urbano da região do projeto. Você não pode fazer a moradia longe do resto dos outros lugares que a pessoa frequenta. Ele vai preferir morar debaixo da ponte. Tem que desenvolver transporte de qualidade, escolas para os filhos, etc. Mas aí já não é a minha parte. Eu estou esperando alguém comprar a ideia ou a boa vontade de políticos pra colocar em prática.