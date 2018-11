Q!Bazar de inverno começa hoje: um milhão de peças e desconto de até 70%

Entre hoje e o dia 26 de junho, os consumidores de plantão poderão encontrar peças de grifes desejadas nacionais e internacionais, com descontos que variam de 30% a 70% no Q!Bazar. Nos últimos anos, o evento se tornou uma oportunidade perfeita para todos aqueles que buscam o fashion e a sofisticação gastando muito menos.

Em sua 32ª edição, e 13º ano de existência, o evento soma 11 mil m2 de exposição, com 44 marcas importantes como Zoomp, Yachtsman, Triton, TNG, Timberland, M.Officer, Iodice, Chilli Beans, Cavalera, Calvin Klein, Bunny’s, Buckman, Carmin, Forum e muito mais.

Dessa vez são duas as madrinhas do evento, as globais Fernanda Paes Leme e Paloma Bernardi, interpretes de Irene e Alice na novela Insensato Coração (Globo). As atrizes cederam suas imagens para a ação de responsabilidade social que o Q!Bazar promove há alguns anos, onde parte da renda obtida pelo evento será revertida para a Campanha: o Câncer de Mama no Alvo da Moda”, do IBCC – Instituto Brasileiro de Controle do Câncer.

Praça de alimentação, estacionamento e acesso aos portadores de necessidades especiais, são alguns dos serviços oferecidos pelo Q!Bazar. Os clientes podem pagar suas compras com cartões de débito e de crédito, cheque ou dinheiro.

Serviço

Q!Bazar

Data: De 11 de maio a 26 de junho de 2011

Local: Jockey Club de São Paulo

Endereço: Rua Doutor José Augusto de Queiroz. Entrada pelo Portão 1 – Eucaliptos (é rua e não avenida mesmo)

Tel. (11) 3816-2525

Horário: das 12h às 22h, inclusive domingos e feriados

Valor da entrada: R$ 10,00 (menores de 12 anos e maiores de 65 não pagam)

Bilheteria: Aceita cartões de débito da bandeira Visa na bilheteria

Acesso a deficientes

Aceita todos os cartões de crédito e débito em todas as marcas participantes.

Estacionamento pago do Jockey Club de São Paulo

www.qbazar.net