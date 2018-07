Queime calorias e divirta-se amanhã por apenas R$ 10

R$ 10 ! Esse é o valor que você terá de desembolsar para queimar calorias, balançar o esqueleto e aliviar o stresse neste sábado, 27. De bônus, é possível conhecer muita gente interessante.

A oportunidade, bacana e econômica,acontece por meio da escola de dança Pulsarte, de São Paulo, que comemora o seu terceiro aniversário e promete 35 horas de oficinas e mais de 20 apresentações de dança.

As atividades acontecem das 9h às 22h. Intitulado “Dia Pulsarte“, o encontro é aberto ao público 10% da arrecadação total da entrada (R$10,00) será revertida para a Creche Fraternidade Maria de Nazaré. Aliás, o valor dá direito a frequentar todas as aulas e atrações da programação.

Estão previstas oficinas de balé clássico, sapateado, flamenco, dança afro, street, dança contemporânea, jazz, dança de salão e biodança, além de atividades inusitadas: circo e capoeira. Crianças e adolescentes também podem participar, com a aula especial de balé, jazz musical teen. O público também assistirá trechos de espetáculos e composições coreográficas dos alunos e grupos profissionais.

Para participar

Inscrições pelo site (www.pulsarte.com.br) e efetuar o pagamento. No caso das oficinas, no ato do cadastro a pessoa deve escolher as modalidades que gostaria de praticar. A programação completa e os horários, estão à disposição no site. Dia Pulsarte Rua Pereira Leite, 55 – Alto de Pinheiros Data: 28/08 (sábado) Horário: 9h às 22 horas Inscrição: R$ 10,00*

Vagas nas aulas: Obedecerão à ordem de chegada na sala, respeitando o limite de ocupação de cada ambiente. Vagas nas apresentações: Capacidade de 150 pessoas na sala de espetáculo. *10% da arrecadação total será revertida para a Creche Fraternidade Maria de Nazaré.