Raquel Zimmermann radiante em campanha!

Na nova campanha de inverno da A.BRAND (do Grupo Animale) , Raquel Zimmermann prova mais uma vez porque é considerada um ícone da moda atual. Camaleoa, a supertop aparece totalmente diferente, e linda.

Para o inverno, o stylist Luis Fiod resgatou a década de 50, mas com uma pegada oriental para criar a imagem da campanha de Inverno 2011, fotografada por Henrique Gendre.

O cenário criado a partir de painéis remete a momentos em uma “casa na floresta”, uma das principais inspirações da estilista Ana Claudia Dias para a criação da coleção que tem na raposa, um símbolo japonês que representa a inteligência e a sabedoria, o seu ponto de partida. A atmosfera é extremamente sofisticada e delicada. Raquel surge envolta em pensamentos, vestindo looks ultra femininos.

O twist oriental fica por conta dos vestidos que fazem referência aos kimonos de gueixas e samurais, as grandes apostas da temporada, que vem para quebrar a monotonia.

Para a beleza, Max Weber deixou os olhos de Raquel ligeiramente puxados. Para isso, aplicou contornos na parte inferior e superior com lápis preto, e redesenhou a sobrancelhas, e a pele a a boca ganharam um tom de pêssego.

Destaque para os cabelos, que completados com extensões em fio reto na altura dos ombros, eliminou-se qualquer vestígio de franja ou repicado e se transformou no look do momento: o Lob, uma versão alongada do bob, característico dos anos 20, que nesta estação será o mais desejado e copiado pelas mulheres.

O resultado? Raquel linda, sofisticada e cool.

Crédito das fotos: Henrique Gendre