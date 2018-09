Receita para o verão: suco "bronzeador"

Por Marcela Rodrigues Silva

Além de reforçar o bronzeado da pele, ingerir alimentos com betacaroteno garantem uma pele bonita e saudável. É que este nutriente, além de ser um poderoso antioxidante, é a substância responsável pela cor alaranjada de alimentos como laranja, cenoura, mamão, manga, abóbora, etc. Mas também está presente em vegetais, como o brócolis. Uma boa alternativa para ingerí-los com sabor é apostar em sucos que misturam vários deles. Claro que o benefício só vale se a a dieta diária for saudável. Afinal, tomar litros de suco de laranja e comer pratos de beterraba e dezenas de mangas num só dia não dará efeito imediato! (Fonte: Asbran)

Abaixo, uma receita bem fácil de um “suco bronzeador” ensinada pela nutróloga Fernanda Schettino, do Centro de Prevenção e Tratamento de Doenças Neoplásticas (Oncomed) de Belo Horizonte.

“Suco Bronzeador”

01 laranja

1/2 cenoura

¼ de beterraba

Modo de preparar

Bata os ingredientes no liquidificador com um copo de água (250 ml). Passe pelo coador. Adoce a gosto.