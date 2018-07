Recital beneficente com Alvaro Siviero no MuBe

Em homenagem ao bicentenário de Frédéric Chopin, conhecido como o poeta do piano, a Panco traz o pianista reconhecido mundialmente Alvaro Siviero, para uma apresentação, no dia 31 de julho, sábado, no MuBe, às 16h. O evento terá a renda integralmente revertida para o Instituto Movere, ONG que trabalha com a prevenção e o tratamento de crianças e adolescentes de baixa renda com obesidade e sobrepeso.

O paulistano Alvaro Siviero é o primeiro brasileiro mundialmente selecionado para participar do curso de imersão na obra de Beethoven na Fundação Wilhelm Kempff, em Positano, Itália. Em maio de 2007, foi o pianista que realizou um recital particular ao Papa Bento XVI, em Aparecida, São Paulo.

Siviero fará um recital didático que contará com a interação entre e platéia e o pianista. Durante o recital, o artista apresentará histórias e fatos sobre a vida do compositor homenageado.

A compra dos ingressos pode ser realizada pelo e-mail ivo.mortani@gmail.com ou pelo telefone 8602-5801.

Serviço:

Dia: 31 de julho de 2010 (sábado)

Hora: 16h

Endereço: MuBE

Endereço: Av. Europa, 218, Jardim Europa, São Paulo – SP

Investimento: R$30,00

Informações: www.institutomovere.com.br