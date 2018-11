Rede de supermercados lança site com três mil receitas

Reunir e consultar as receitas preferidas está mais prático e ao alcance de um click. O Carrefour apresenta o site www.receitascarrefour.com.br, onde o usuário tem acesso a mais de 3.500 receitas, ordenadas de forma simples e prática, além de dicas que irão facilitar o dia a dia daqueles que querem preparar delicias na cozinha. Ainda é possível a personalização do livro de receitas online, com acesso exclusivo e quatro opções de capas para escolher. O site, que traz todo o mês cerca de cem novas receitas, foi desenvolvido para os que não abrem mão do sabor caseiro.

Em Receitas de A a Z é possível encontrar todas as opções disponíveis no site. Para aqueles que buscam uma alimentação saudável e qualidade de vida, a parte dedicada ao Bem Estar reúne receitas para todas as ocasiões, da entrada a sobremesa: Abacaxi Grelhado com Iogurte, Virado de Banana, Salada de Repolho com Maça Verde e Bolo Cremoso de Fubá Diet. Receitas Especiais reserva dicas para os que desejam preparar um prato mais elaborado e agradar a todos os convidados. Nessa página, é comum encontrar pratos típicos de diversos estados brasileiros.

Entradas, Guarnições, Carnes e Peixes, Massas e Molhos, Sobremesas e Bebidas completam a seleção de receitas Carrefour.