Reinaldo Lourenço: seda com marcas de pneu em coleção automobilística

Maiara Camargo

Inspirado em design automobilístico e na alta costura dos anos 1960, Reinaldo Lourenço deu início ao quarto dia de São Paulo Fashion Week com uma coleção impressionante, marcada por mistura de tecidos e texturas, além de muitos recortes. Os looks ganharam golas e zíperes em tons chamativos, como pink, coral e tomate, que contrastavam com o preto e o off-white usados para as roupas. A seda apareceu com marcas de pneu em baixo relevo e a organza veio bordada com fitas de seda, formando desenhos que remetiam às pistas de automobilismo.

Entre os destaques, calças, tops e vestidos urbanos, inspirados em clássicos do activewear, além de vestidos do tipo t-shirt e minissaias com recortes nas laterais, formando comprimentos desiguais. A silhueta dos modelos foi construída a partir da geometria dos chassis, com formas retilíneas, dominadas pelo trapézio. A cintura apareceu marcada por cintos ou laços e as sobreposições simulavam o formato de paines eletrônicos. Nos pés, sandálias com tiras de amarrar, bem coloridas.