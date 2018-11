Relógios Citizen em titânio

A Citizen apresenta modelos inéditos da linha Super Titanium, desenvolvidos com base no metal, que tem como principal característica a alta resistência e leveza.

Os modelos Super Titanium contam com a tecnologia Ion-Plating, que permite a ionização do titânio e sua fixação à superfície do relógio formando uma capa protetora. Com isso, os acessórios ganham cinco vezes mais resistência contra a ação corrosiva. Outro diferencial interessante é a leveza conquistada para as peças com o uso do metal. Segundo Satoshi Ikeyama, diretor da Citizen no Brasil, os relógios chegam a ser 40% mais leves do que outros, tradicionalmente confeccionados em aço inox.

A nova linha apresenta visor com vidro de safira, mais resistente ao aparecimento de riscos, calendário, função de advertência de carga insuficiente e resistência à água.

Além disso, os modelos Super Titanium contam com a tecnologia Eco-Drive. Totalmente desenvolvida pela Citizen, a Eco-Drive garante o funcionamento do relógio sem a necessidade da troca da bateria e, consequentemente, do seu descarte. A característica ecofriendly mantém o perfeito funcionamento do relógio com a simples exposição à luz, solar ou artificial. De acordo com Ikeyama, com o uso diário, o funcionamento do acessório está totalmente garantido. Se forem guardados em uma gaveta, por exemplo, os relógios continuam funcionando por seis meses, já que o capacitor armazena a energia.