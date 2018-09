Reserva: grife masculina investe em peças desmontáveis

Marcela Rodrigues Silva

A carioca Reserva fez o primeiro desfile de moda masculina desta SPFW com looks inspirados na sensação de adrenalina e apostou no estilo ‘easy rider’ dos esportistas. As modalidades radicais e o streetwear califórniano dos anos 1970 deram o tom à coleção, que desfilou numa passarela com uma pista de skate ao centro.

Nas jaquetas e bermudas, customização em alta: zíperes de nylon permitiam desmontar pedaços da roupa e remontá-la em cores e formas diferentes. O tricô aquático feito com trama de neoprene fez sucesso. Entre as tonalidades predominantes, tons mais acesos e solares, como vermelho, amarelo e laranja. O turqueza, cor em alta neste primeiro dia de SPFW, também apareceu. Destaque para as estampas de leopardo e para os acessórios: porcas, rodas e mosquetões se trasformaram em pingentes de colar.