Restaurantes da Vila promovem 'festival integral'

Restaurantes e bares da Vila Madalena recebem, até 14 de novembro, a segunda edição do “Vila Integral – Uma experiência gastronômica sustentável”.

Idealizado pela ONG Banco de Alimentos, o evento anual tem como objetivo combater o desperdício, além de propagar o conceito de aproveitar integralmente os alimentos, ou seja, as partes não convencionais de ingredientes, como cascas, talos, folhas e sementes, normalmente descartadas pela maioria das pessoas que cozinham.

Este ano, participam do evento 13 casas, como os restaurantes Che Bárbaro, Casinha de Monet Bistrô, Santa Gula, Tanger e Bar do Santa. Todas incluem no cardápio receitas como saladas, sopas, pratos principais, sobremesas, sucos ou drinques.

Do valor de cada prato, 50% é destinado às ações sociais da ONG, responsável por complementar as refeições de 22 mil pessoas carentes, todos os dias, com partes de, por exemplo, frutas, legumes e verduras que teriam o lixo como destino.

SERVIÇO – Segunda edição do Vila Integral. De 15 de outubro a 14 de novembro. Os endereços e cardápios dos restaurantes e bares participantes podem ser consultados no blog http://blog.bancodealimentos.org.br ou pelo telefone 3674-0084.