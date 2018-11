Retweet Verde: Concurso cultural para o Dia do Meio Ambiente

A Sejaa, marca da top-ativista-ambiental-Gisele Bündchen(ufa!), está com um concurso cultural super bacana! Principalmente porque tem tudo a ver com a filosofia de sustentabilidade da marca! Para participar do concurso – responda a pergunta: “como você imagina que estará o nosso planeta em 5 de junho de 2031?” e participe do Retweet Verde, o concurso cultural da Sejaa para o dia do meio ambiente (5 de junho) no Twitter.

Quem responder a pergunta concorre a um kit Sejaa Pure Skincare (creme de dia, creme de noite e máscara de barro com uma linda toalha de fibra de bambú).

Todos os seguidores da Linha Sejaa no Twitter que derem pelo menos 1 retweet na pergunta “como você imagina que estará o nosso planeta em 5 de junho de 2031?” e responderem a mesma entre 24 de maio e 3 de junho em nossa página no Twitter estarão participando. A Sejaa escolherá a resposta mais interessante e o ganhador receberá o kit da Linha Sejaa Pure Skincare. No dia 06 de junho será anunciado o nome do vencedor.

O regulamento completo do concurso está disponível no site www.sejaabrasil.com.br